ВИДЕО. Обрезка Иванисени. Ихеаначо довел перевес Лестера до разгромного

Сегодня, 22 октября, в матче 1-го тура Лиги Европы «Лестер» принимает «Зарю».
На 67-й минуте хозяева поля забили 3-й гол. Келечи Ихеаначо отличился после грубой ошибки Дмитрия Иванисени.
ГОЛ! 3:0. Келечи Ихеаначо, 67 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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