ВИДЕО. Разорвали защиту. Барнс забил издевательский гол в ворота Зари

Сегодня, 22 октября, в матче 1-го тура Лиги Европы «Лестер» принимает «Зарю».
В конце первого тайма хозяева разорвали защиту соперника, и Харви Барнс забил издевательский гол в ворота «Зари».
ГОЛ! 2:0. Харви Барнс, 45 мин.
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Источник — Футбол 1/2/3
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