Реймс. Снигур не сумела выйти в четвертьфинал

Сегодня украинка Дарья Снигур в 1/8 финала хардового турнира ITF во французском Реймсе играла с хозяйкой кортов, Кларой Бюрель.
Украинка потерпела поражение в трех сетах. При этом первый сет Снигур проиграла всухую.
1/8 финала
Клара Бюрель (Франция) – Дарья Снигур (Украина) – 6:0, 3:6, 6:4
Ранее Снигур в первом раунде обыграла Мариам Болквадзе.
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Источник — Sport.ua
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