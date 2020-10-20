Реймс. Снигур в статусе лаки-лузера выиграла матч первого круга

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№224 WTA) выиграла матч первого круга основной сетки на хардовом 25-тысячнике ITF во Франции.
Реймс. Первый круг основной сетки
Дарья Снигур (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 3:6, 6:4, 6:3
В следующем раунде Снигур сразится с победительницей матча Жаклин Адина Кристиан (Румыния) – Клара Бюрель (Франция).
Отметим, что в финале квалификации этого турнира Снигур проиграла россиянке Анастасии Захаровой, но попала в основу в статусе лаки-лузера.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.