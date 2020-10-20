Реймс. Снигур в статусе лаки-лузера выиграла матч первого круга

Украинка воспользовалась своим шансом

  • 20.10.2020 17:54
  • 91 просмотр
  • 1 комментарий
Реймс. Снигур в статусе лаки-лузера выиграла матч первого круга
© ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№224 WTA) выиграла матч первого круга основной сетки на хардовом 25-тысячнике ITF во Франции.

Реймс. Первый круг основной сетки
Дарья Снигур (Украина) – Мариам Болквадзе (Грузия) – 3:6, 6:4, 6:3

В следующем раунде Снигур сразится с победительницей матча Жаклин Адина Кристиан (Румыния) – Клара Бюрель (Франция).

Отметим, что в финале квалификации этого турнира Снигур проиграла россиянке Анастасии Захаровой, но попала в основу в статусе лаки-лузера.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 18:02
    0
    Удачи Даше!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 18:02
    0
    Удачи Даше!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности