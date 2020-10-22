Алексис Санчес может не сыграть с Шахтером

У форварда «Интера» повреждение

  • 22.10.2020 21:06
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Алексис Санчес может не сыграть с Шахтером
© twitter.com/Inter. Алексис Санчес

Форвард «Интера» Алексис Санчес может пропустить поединок второго тура Лиги чемпионов против «Шахтера», который состоится во вторник ,27 октября.

Причина – повреждение бедра, которое чилиец получил в первом тайме вчерашнего матча первого тура Лиги чемпионов против «Боруссии» Менхенгладбах (2:2). В перерыве Санчес был заменен на Лаутаро Мартинеса.

Также Санчес, скорее всего, пропустит матч против «Дженоа» в пятом туре Серии А, который состоится в субботу, 23 октября.

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Источник — Corriere dello Sport

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