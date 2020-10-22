Есть две кандидатуры. Стало известно, кто может заменить Зидана в Реале

После двух поражений «Реала», от «Кадиса» (0:1) в Ла Лиге и «Шахтера» (2:3) в Лиге чемпионов, зашаталось кресло Зинедина Зидана на тренерском мостике команды.

В «Реале» рассматривают как минимум две альтернативы Зидану. Список возглавляют экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и экс-форвард «Реала» Рауль, который возглавляет молодежку мадридского клуба.

Останется ли Зидан на своем посту, зависит от результата ближайшего Эль-классико: 24 октября «Реал» сыграет с «Барселоной» в Ла Лиге.