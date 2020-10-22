Андрей РУСОЛ: «Динамо достойно выглядело на фоне Ювентуса»

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол прокомментировал поражение «Динамо» от «Ювентуса» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Впечатления от матча положительные. Для киевлян эта игра даст многое в плане опыта и понимания своего уровня на фоне такой команды, как «Ювентус». У «Динамо» много молодых футболистов, не надо зацикливаться на результате. Это сделает их только сильнее. Они выглядели достойно на фоне туринцев.

Этот опыт сделает их только сильнее, но и поможет чувствовать себя увереннее на поле. Не бывает такого, что с первого дня и секунды 20-летние ребята показывают результат. Уверен, что благодаря такому опыту «Динамо» станет сильнее как индивидуально, так и командно.

Итальянцы обыграли динамовцев прагматично, по счету. Добились результата при минимальных ресурсах», — считает Русол.