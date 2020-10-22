Андрей РУСОЛ: «Динамо достойно выглядело на фоне Ювентуса»

Исполнительный директор «Днепра-1» думает, что поединок с туринцами сделает киевскую команду сильнее

  • 22.10.2020 20:05
  • 1066 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей РУСОЛ: «Динамо достойно выглядело на фоне Ювентуса»
© СК Днепр-1. Андрей Русол

Исполнительный директор «Днепра-1» Андрей Русол прокомментировал поражение «Динамо» от «Ювентуса» (0:2) в Лиге чемпионов.

«Впечатления от матча положительные. Для киевлян эта игра даст многое в плане опыта и понимания своего уровня на фоне такой команды, как «Ювентус». У «Динамо» много молодых футболистов, не надо зацикливаться на результате. Это сделает их только сильнее. Они выглядели достойно на фоне туринцев.

Этот опыт сделает их только сильнее, но и поможет чувствовать себя увереннее на поле. Не бывает такого, что с первого дня и секунды 20-летние ребята показывают результат. Уверен, что благодаря такому опыту «Динамо» станет сильнее как индивидуально, так и командно.

Итальянцы обыграли динамовцев прагматично, по счету. Добились результата при минимальных ресурсах», — считает Русол.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
    Penal
      Penal, 22.10.2020 21:00
    0
    Молодых ребят Шахтера просто бросили в котел ЛЧ, и ничего, справились.....
    Ссылка
    Penal
      Penal, 22.10.2020 21:00
    0
    Молодых ребят Шахтера просто бросили в котел ЛЧ, и ничего, справились.....
    Ссылка
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