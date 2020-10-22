Василий КОБИН: «Шансы Шахтера на выход из группы резко выросли»

Специалист считает, что все зависит от самих «горняков»

  • 22.10.2020 19:18
  • 240 просмотров
  • 3 комментария
Василий КОБИН: «Шансы Шахтера на выход из группы резко выросли»
© ФК Минай. Василий Кобин

Главный тренер «Миная» Василий Кобин уверен, что победа «Шахтера» над «Реалом» (3:2) резко повысила шансы «горняков» на выход из группы Лиги чемпионов.

«В начале второго тайма «горняки» не сразу разобрались с тем, что хозяева изменили расстановку, взяв на вооружение «ромб» в средней зоне и выдвинув на острие двух нападающих, что позволило им перехватить инициативу и сократить отставание в счете до минимума. Однако «Шахтер» сумел перестроиться, начал еще плотнее действовать на своей половине поля и при первой же возможности проводил острейшие контрвыпады. И наши футболисты были ближе, чтобы забить четвертый гол, чем пропустить третий.

Конечно, после довольно неожиданной победы над «Реалом» шансы «Шахтера» выйти из группы резко возросли, тем более, что в другой паре, «Интер» — «Боруссия», была зафиксирована ничья. И это именно тот случай, когда теперь все зависит от самих футболистов «Шахтера», — считает Кобин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 19:31
    -2
    Sergey Gribov, 22.10.2020 19:29
    с немцами будут интересные зарубы, а с итальянцами думаю больше не будет 5-0.
    С Интером мне кажется Шахтёр точно постарается взять реванш.
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    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 19:29
    0
    с немцами будут интересные зарубы, а с итальянцами думаю больше не будет 5-0.
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 19:28
    +1
    шансы на третье место повысились, а на первые два места не думаю что сильно повлияла вчерашняя победа.
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    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 19:28
    +1
    шансы на третье место повысились, а на первые два места не думаю что сильно повлияла вчерашняя победа.
    Ссылка
    Sergey Gribov
      Sergey Gribov, 22.10.2020 19:29
    0
    с немцами будут интересные зарубы, а с итальянцами думаю больше не будет 5-0.
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