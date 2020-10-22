Василий КОБИН: «Шансы Шахтера на выход из группы резко выросли»

Главный тренер «Миная» Василий Кобин уверен, что победа «Шахтера» над «Реалом» (3:2) резко повысила шансы «горняков» на выход из группы Лиги чемпионов.

«В начале второго тайма «горняки» не сразу разобрались с тем, что хозяева изменили расстановку, взяв на вооружение «ромб» в средней зоне и выдвинув на острие двух нападающих, что позволило им перехватить инициативу и сократить отставание в счете до минимума. Однако «Шахтер» сумел перестроиться, начал еще плотнее действовать на своей половине поля и при первой же возможности проводил острейшие контрвыпады. И наши футболисты были ближе, чтобы забить четвертый гол, чем пропустить третий.

Конечно, после довольно неожиданной победы над «Реалом» шансы «Шахтера» выйти из группы резко возросли, тем более, что в другой паре, «Интер» — «Боруссия», была зафиксирована ничья. И это именно тот случай, когда теперь все зависит от самих футболистов «Шахтера», — считает Кобин.