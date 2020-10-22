У африканского новичка Миная возникли проблемы с визой

Новичок УПЛ «Минай» до сих пор ожидает приезда новичка из ЮАР. В расположении «Миная» 23-летний Рино Терсайу Малепе должен был появиться еще 15-го октября. Об этом рассказал главный тренер «Миная» Василий Кобин.
«Сейчас с его приездом вообще полная неопределенность. Поговаривают, что у южноафриканца возникли какие-то проблемы с визой. Это не может не беспокоить, ведь сезон уже в разгаре, а после появления Малепе в Украине ему еще нужно будет время для адаптации. Рассчитываем ли мы на помощь этого опорного полузащитника в ноябре? Если события и дальше будут так развиваться, то разве что при украшении новогодней елки (улыбается)», — отметил Кобин.
После шести туров чемпионата УПЛ футболисты «Миная» занимают 12-е место, набрав четыре очка.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Менеджмент клуба на высоте!
Менеджмент клуба на высоте!
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.