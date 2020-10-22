У африканского новичка Миная возникли проблемы с визой

Рино Терсайу Малепе пока не может попасть в Украину

  • 22.10.2020 18:35
  • 453 просмотра
  • 1 комментарий
У африканского новичка Миная возникли проблемы с визой
© ФК Минай

Новичок УПЛ «Минай» до сих пор ожидает приезда новичка из ЮАР.  В расположении «Миная» 23-летний Рино Терсайу Малепе должен был появиться еще 15-го октября. Об этом рассказал главный тренер «Миная» Василий Кобин.

«Сейчас с его приездом вообще полная неопределенность. Поговаривают, что у южноафриканца возникли какие-то проблемы с визой. Это не может не беспокоить, ведь сезон уже в разгаре, а после появления Малепе в Украине ему еще нужно будет время для адаптации. Рассчитываем ли мы на помощь этого опорного полузащитника в ноябре? Если события и дальше будут так развиваться, то разве что при украшении новогодней елки (улыбается)», — отметил Кобин.

После шести туров чемпионата УПЛ футболисты «Миная» занимают 12-е место, набрав четыре очка.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 19:06
    +1
    "Поговаривают, что у южноафриканца возникли какие-то проблемы с визой. "
    Менеджмент клуба на высоте!
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 22.10.2020 19:06
    +1
    "Поговаривают, что у южноафриканца возникли какие-то проблемы с визой. "
    Менеджмент клуба на высоте!
    Ссылка
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