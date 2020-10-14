В Минае ждут футболиста из ЮАР

Приезд Рино Терсайу Малепе ожидается 15-го октября

  • 14.10.2020 10:41
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В Минае ждут футболиста из ЮАР
© ФК Минай

Главный тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о последнем новичке закарпатцев — легионере из ЮАР Рино Терсайу Малепе.

«Он единственный представитель ЮАР в чемпионате УПЛ. Малепе — опорный полузащитник, воспитанник клуба «Орландо Пайретс», выступал за олимпийскую сборную своей страны. «Минай» успел его заявить перед закрытием трансферного окна. Приезд Малепе в Ужгород ожидается 15-го октября.

Поскольку ему нужно время на адаптацию, то в ближайшем календарном матче с «Мариуполем» я на него не рассчитываю. Кстати, наши селекционеры продолжают активно трудиться и, думаю, что в ближайшее время «Минай» еще усилится одним новобранцем из числа свободных агентов. Также «Минай» покинул нападающий Сергей Машталир, который вернулся в «Ужгород». Надеюсь, что до окончания первой части сезона все остальные заявленные игроки останутся в «Минае», — отметил Кобин.

В поединке шестого тура УПЛ «Минай» 17-го октября примет «Мариуполь».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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