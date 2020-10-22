Диего СИМЕОНЕ: «Бавария была очень агрессивна»

Наставник «Атлетико» подвел итоги разгрома от мюнхенского клуба (0:4)

  • 22.10.2020 18:27
  • 702 просмотра
  • 1 комментарий
Диего СИМЕОНЕ: «Бавария была очень агрессивна»
© ФК Атлетико Мадрид. Диего Симеоне

Диего Симеоне, главный тренер «Атлетико» Мадрид, прокомментировал поражение от «Баварии» (0:4) в Лиге чемпионов.

 «Бавария» использовала свои возможности, они были очень агрессивны. Им очень хорошо удавалось выходить со своей половины поля. На самом деле мы оборонялись довольно хорошо, но они сегодня были точнее нас. До самого конца мы старались забить. Команда показала хорошую игру, но мы должны были быть более внимательны. «Бавария» была просто эффективнее нас. У этого поражения горький привкус. Мы должны извлечь из него урок», — отметил Симеоне.

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Источник — ФК Бавария

(2 голоса)

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Комментарии
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 22.10.2020 18:43
    +1
    Не смотрел игру, но по ощущениям, что Атлетико снова играл в игру "автобус" только с этой командой не вышло)))
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    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 22.10.2020 18:43
    +1
    Не смотрел игру, но по ощущениям, что Атлетико снова играл в игру "автобус" только с этой командой не вышло)))
    Ссылка
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