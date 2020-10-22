Шахтер: «Были готовы играть в Полтаве, но Киев - оптимальный вариант»

Генеральный секретарь Александр Черкасов пояснил позицию клуба

  • 22.10.2020 18:11
  • 1563 просмотра
  • 6 комментариев
Шахтер: «Были готовы играть в Полтаве, но Киев - оптимальный вариант»
© twitter.com/fcshakhtar

Генеральный секретарь «Шахтер» Александр Черкасов прокомментировал перенос поединка УПЛ с «Ворсклой» в Киев. Полтавский клуб хотел перенести игру в Александрию, однако УПЛ решила проводить матч в Киеве.

– Наш выездной матч 7-го тура с «Ворсклой» мы готовы были играть в Полтаве, но, как известно, город на данный момент находится в красной эпидемиологической зоне, поэтому необходимо было рассматривать другие варианты.

Относительно возможности проведения матча в Александрии: к сожалению, ни в этом городе, ни в соседнем Кропивницком нет отелей, где мы можем разместить команду в соответствии с правилами безопасности, связанными с коронавирусом. Необходимо учитывать, что у нас совсем недавно была вспышка COVID-19, а также тот факт, что мы вступили в соревновательный цикл Лиги чемпионов. Участие в ЛЧ налагает на клуб обязательства соблюдать повышенные меры предосторожности.

Медицинский протокол УЕФА, в частности п. 13, содержит целый ряд ограничений и рекомендаций, которых мы обязаны строго придерживаться. Это касается требований наличия в отеле одноместных номеров, дистанцирования, обособленной зоны питания и логистики перемещения по отелю. Пренебрегая нормами безопасности, мы подвергаем опасности наших футболистов, сотрудников клуба, судей, игроков и администрацию ближайших соперников: полтавской «Ворсклы» и миланского «Интера». Поэтому для нас безопасность и здоровье игроков и сотрудников на сегодняшний день – главный приоритет.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, проведение матча в Киеве, где с отелями нет проблем с точки зрения санитарных норм, обязательных во время эпидемии коронавируса, видится оптимальным и взвешенным решение УПЛ. Это наш домашний матч, а выездной мы проведем, как и предполагалось, в Полтаве, если будет соответствующее разрешение. Думаю, что и «Ворскле» лучше сыграть с «Шахтером» на их домашнем стадионе при поддержке своих болельщиков, чем без зрителей в другом городе.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    vitaha33
      vitaha33, 22.10.2020 19:28
    -1
    Знову да бас не чують? Федерація роками тяне кротів, з року в рік одне і тнж. Да хоч тысячу разів перемагайте Реал, ваша суть гниль...
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 22.10.2020 19:18
    +1
    J0e777, 22.10.2020 18:42
    Для вас немытый днонецк- это оптимальный вариант
    Как для тебя окружная Ирпеня
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 22.10.2020 18:42
    +1
    Для вас немытый днонецк- это оптимальный вариант
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 18:41
    -6
    Всё для Шахтёра, всё для лучшей команды и гордости Украины.
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 22.10.2020 18:20
    +2
    канэшно вэрым
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 22.10.2020 18:14
    +3
    Пидорасы хитровжареные
    Ссылка
    Александр Пересадько
      Александр Пересадько, 22.10.2020 18:14
    +3
    Пидорасы хитровжареные
    Ссылка
    potemkin78
      potemkin78, 22.10.2020 18:20
    +2
    канэшно вэрым
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 22.10.2020 19:18
    +1
    J0e777, 22.10.2020 18:42
    Для вас немытый днонецк- это оптимальный вариант
    Как для тебя окружная Ирпеня
    Ссылка
    J0e777
      J0e777, 22.10.2020 18:42
    +1
    Для вас немытый днонецк- это оптимальный вариант
    Ссылка
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