Шахтер: «Были готовы играть в Полтаве, но Киев - оптимальный вариант»

Генеральный секретарь «Шахтер» Александр Черкасов прокомментировал перенос поединка УПЛ с «Ворсклой» в Киев. Полтавский клуб хотел перенести игру в Александрию, однако УПЛ решила проводить матч в Киеве.

– Наш выездной матч 7-го тура с «Ворсклой» мы готовы были играть в Полтаве, но, как известно, город на данный момент находится в красной эпидемиологической зоне, поэтому необходимо было рассматривать другие варианты.

Относительно возможности проведения матча в Александрии: к сожалению, ни в этом городе, ни в соседнем Кропивницком нет отелей, где мы можем разместить команду в соответствии с правилами безопасности, связанными с коронавирусом. Необходимо учитывать, что у нас совсем недавно была вспышка COVID-19, а также тот факт, что мы вступили в соревновательный цикл Лиги чемпионов. Участие в ЛЧ налагает на клуб обязательства соблюдать повышенные меры предосторожности.

Медицинский протокол УЕФА, в частности п. 13, содержит целый ряд ограничений и рекомендаций, которых мы обязаны строго придерживаться. Это касается требований наличия в отеле одноместных номеров, дистанцирования, обособленной зоны питания и логистики перемещения по отелю. Пренебрегая нормами безопасности, мы подвергаем опасности наших футболистов, сотрудников клуба, судей, игроков и администрацию ближайших соперников: полтавской «Ворсклы» и миланского «Интера». Поэтому для нас безопасность и здоровье игроков и сотрудников на сегодняшний день – главный приоритет.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, проведение матча в Киеве, где с отелями нет проблем с точки зрения санитарных норм, обязательных во время эпидемии коронавируса, видится оптимальным и взвешенным решение УПЛ. Это наш домашний матч, а выездной мы проведем, как и предполагалось, в Полтаве, если будет соответствующее разрешение. Думаю, что и «Ворскле» лучше сыграть с «Шахтером» на их домашнем стадионе при поддержке своих болельщиков, чем без зрителей в другом городе.