Игорь ШУХОВЦЕВ: «Лестер отнесется к Заре с осторожностью»

Специалист поделился ожиданиями от встречи луганской команды с английским клубом в Лиге Европы

  • 22.10.2020 17:31
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Игорь ШУХОВЦЕВ: «Лестер отнесется к Заре с осторожностью»
© ФК Шахтер Донецк. Игорь Шуховцев

Бывший вратарь «Зари» Игорь Шуховцев поделился ожиданиями от поединка луганской команды против «Лестера» в Лиге Европы.

— «Заря» в последнее время только прогрессирует, и в еврокубках играет давно. Однако проблем «Заре» в предстоящем выездном поединке Лиги Европы вряд ли удастся избежать, ведь украинские клубы всегда испытывали трудности в противоборстве с представителями английской Премьер-лиги.

— Каким может быть сценарий матча с «Лестером»?
— «Заря» способна показать атакующий футбол и доставить массу неудобств английской команде. Думаю, что «Лестер» отнесется к клубу из Украины с большой осторожностью. Хотелось бы увидеть во всей красе атакующую группу «Зари», которая, при условии четкого выполнения требований Виктора Скрипника, может пробить оборону «Лестера», и, в целом, поддержать высокий темп игры.

— Насколько хороший тренинг перед встречей с клубом из АПЛ провела Заря в поединке 6-го тура чемпионата Украины с «Колосом»? И не кажется ли вам, что у «Зари» явно хромает реализация?
— Главное, что голевые моменты у «Зари» есть, и достаточно много. Да, реализацию команде Скрипника необходимо подправить. Но, поверьте моему опыту, лучше, когда есть острота у ворот соперника, даже, если мяч по тем или иным причинам не влетает в сетку. Меня перед матчем «Зари» с «Лестером» радует тот факт, что луганчане постоянно и много напрягают оборону любой команды. В Англии нужно очень бережно отнестись к каждому созданному моменту. Что касается матча УПЛ с «Колосом», то было заметно, что потенциал «Зари» выше, но подопечные Костышина, в итоге, хорошо потренировали участника «Лиги Европы» — в почти что английском стиле.

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Источник — zbirna.com

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