Сергей ПАЛКИН: «Игроки Шахтера совершили подвиг»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал победу «горняков» над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В невероятно сложной ситуации, в которой мы оказались в связи с коронавирусом, наши молодые игроки совершили настоящий футбольный подвиг! Это победа для всех наших болельщиков, для всех, кто в самое тяжелое время верит в команду! Отдельно хочу отметить, что в конце матча на поле находилось сразу пятеро воспитанников нашей Академии», — написал Палкин.