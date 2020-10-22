Сергей ПАЛКИН: «Игроки Шахтера совершили подвиг»

Генеральный директор донецкого клуба подвел итоги победы «горняков» над «Реалом» (3:2)

  • 22.10.2020 17:13
  • 1321 просмотр
  • 2 комментария
Сергей ПАЛКИН: «Игроки Шахтера совершили подвиг»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал победу «горняков» над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«В невероятно сложной ситуации, в которой мы оказались в связи с коронавирусом, наши молодые игроки совершили настоящий футбольный подвиг! Это победа для всех наших болельщиков, для всех, кто в самое тяжелое время верит в команду! Отдельно хочу отметить, что в конце матча на поле находилось сразу пятеро воспитанников нашей Академии», — написал Палкин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Facebook

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Cherevik22
      Cherevik22, 22.10.2020 17:52
    0
    Найсильніша команда України🔥🔥🔥❤️
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 17:36
    +1
    Это правда, спасибо ребятам за это.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 17:36
    +1
    Это правда, спасибо ребятам за это.
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 22.10.2020 17:52
    0
    Найсильніша команда України🔥🔥🔥❤️
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности