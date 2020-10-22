Сергей ПАЛКИН: «Игроки Шахтера совершили подвиг»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал победу «горняков» над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«В невероятно сложной ситуации, в которой мы оказались в связи с коронавирусом, наши молодые игроки совершили настоящий футбольный подвиг! Это победа для всех наших болельщиков, для всех, кто в самое тяжелое время верит в команду! Отдельно хочу отметить, что в конце матча на поле находилось сразу пятеро воспитанников нашей Академии», — написал Палкин.
Источник — Facebook
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.