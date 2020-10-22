ВИДЕО. Серхио Рамос готовится к возвращению на поле

34-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после травмы.
«Всегда работаем над тем, чтобы стать лучше», — написал Рамос, комментируя видео своей тренировки.
Из-за повреждения Рамос не принял участия в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера» (2:3).
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Источник — Instagram
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