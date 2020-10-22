В поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Олимпиакос» дома обыграл «Марсель» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Олимпиакос» — «Марсель» — 1:0
Гол: Хассан, 90
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ахмед Хассан (Олимпиакос Пирей).
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Источник — Футбол 1/2/3
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