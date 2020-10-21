Олимпиакос Пирей
1 : 0
Марсель
21.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Группа C. Волевая победа Ман Сити, победный гол Олимпиакоса на 90+1-й

«Порту» и «Марсель» проиграли на старте

  • 21.10.2020 23:57
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Группа C. Волевая победа Ман Сити, победный гол Олимпиакоса на 90+1-й
© ФК Манчестер Сити

В среду, 21 октября, состоялись два матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе C.

«Манчестер Сити» добыл волевую победу над «Порту»,  «Олимпиакос» в концовке встречи вырвал победу над «Марселем».

Лига чемпионов. Группа C, первый тур

«Манчестер Сити» – «Порту» – 3:1
Голы: 0:1 – 14 Диас, 1:1 – 20, пенальти Агуэро, 2:1 – 65 Гюндоган, 3:1 – 73 Ферран Торрес.

«Олимпиакос» – «Марсель» – 1:0
Гол: 1:0 – 90+1 Кока.

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Источник — Sport.ua

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