Группа C. Волевая победа Ман Сити, победный гол Олимпиакоса на 90+1-й

В среду, 21 октября, состоялись два матча первого тура группового раунда Лиги чемпионов в группе C.
«Манчестер Сити» добыл волевую победу над «Порту», «Олимпиакос» в концовке встречи вырвал победу над «Марселем».
Лига чемпионов. Группа C, первый тур
«Манчестер Сити» – «Порту» – 3:1
Голы: 0:1 – 14 Диас, 1:1 – 20, пенальти Агуэро, 2:1 – 65 Гюндоган, 3:1 – 73 Ферран Торрес.
«Олимпиакос» – «Марсель» – 1:0
Гол: 1:0 – 90+1 Кока.
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Источник — Sport.ua
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