В поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «Порту» со счетом 3:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Манчестер Сити» — «Порту» — 3:1
Голы: Агуэро, 20, с пенальти, Гюндоган, 65, Торрес, 73 — Диас, 14
События матча
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Ман Сити).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Илкай Гюндоган (Ман Сити).
|20'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Агуэро (Ман Сити).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Порту).
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Источник — Футбол 1/2/3
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