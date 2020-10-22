У Милевского есть варианты продолжения карьеры в Азии и на Кипре

Игрок может продолжить карьеру в зарубежном чемпионате

  • 22.10.2020 16:11
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У Милевского есть варианты продолжения карьеры в Азии и на Кипре
© dynamo-brest.by

По информации ТаТоТаке, форвард «Динамо» Брест Артем Милевский имеет предложения от клубов чемпионата Кипра, а также от команд в Азии.

По поводу возможных предложений из Украины информации пока нет.

Ранее сам Милевский дал понять, что в декабре покинет брестскую команду и может вернуться в Украину. При этом не исключается, что игрок завершит карьеру.

35-летний Милевский в Украине играл только за «Динамо» Киев.

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Источник — ТаТоТаке

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