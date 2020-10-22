ФОТО. Лысый Роналду похвастался новым стилем

35-летний форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, не скучает во время самоизоляции.
Сначала Роналду подстригся налысо, а теперь хвастается новым ярким стилем.
«Стиль четверга», — прокомментировал Роналду фото в красной рубашке.
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Источник — Instagram
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