Мария САККАРИ: «Знала, как нужно действовать против Свитолиной»

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной на турнире в Остраве.

«Конечно, я очень довольна своей игрой сегодня и счастлива, что одержала победу против такой соперницы как Элина. Мой теннис придал мне еще больше уверенности. И, конечно, еще одна победа над представительницей топ-5 рейтинга тоже является важной для меня.

Я начала очень хорошо, знала, как нужно действовать. Возможно, в некоторых моментах нужно было делать что-то лучше, в целом я довольна своей подачей, игрой на приеме и задней линии и выходом к сетке», – сказала Саккари.

Напомним, это была вторая победа Марии в трех матчах против украинки.

