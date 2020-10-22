Мария САККАРИ: «Знала, как нужно действовать против Свитолиной»

Греческая теннисистка – о выходе в 1/4 финала

  • 22.10.2020 14:41
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Мария САККАРИ: «Знала, как нужно действовать против Свитолиной»
© Jimmie48 Photography. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировала победу над украинкой Элиной Свитолиной на турнире в Остраве

«Конечно, я очень довольна своей игрой сегодня и счастлива, что одержала победу против такой соперницы как Элина. Мой теннис придал мне еще больше уверенности. И, конечно, еще одна победа над представительницей топ-5 рейтинга тоже является важной для меня. 

Я начала очень хорошо, знала, как нужно действовать. Возможно, в некоторых моментах нужно было делать что-то лучше, в целом я довольна своей подачей, игрой на приеме и задней линии и выходом к сетке», – сказала Саккари.

Напомним, это была вторая победа Марии в трех матчах против украинки. 
 

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Источник — Большой теннис Украины

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