Рейтинг ФИФА: сборная Украины поднялась на 1 позицию

22-го октября ФИФА обновила свой рейтинг сборных, в котором национальная команда Украины поднялась на одну позицию и сейчас занимает 23-е место.
Рейтинг был обновлен по итогам октября, в котором Украина уступила Франции 1:7 и Германии 1:2, однако обыграла Испанию 1:0.
Среди европейских сборных Украина занимает 15-е место. Топ-5 в рейтинге ФИФА занимают Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.
При предстоящей жеребьевке чемпионата мира--2022 Украина будет во второй корзине.
Топ-10 рейтинга ФИФА
Источник — Украинская ассоциация футбола
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