Рейтинг ФИФА: сборная Украины поднялась на 1 позицию

Способствовал успех над сборной Испании

  • 22.10.2020 14:28
  • 1341 просмотр
  • 3 комментария
Рейтинг ФИФА: сборная Украины поднялась на 1 позицию
© uaf.ua

22-го октября ФИФА обновила свой рейтинг сборных, в котором национальная команда Украины поднялась на одну позицию и сейчас занимает 23-е место.

Рейтинг был обновлен по итогам октября, в котором Украина уступила Франции 1:7 и Германии 1:2, однако обыграла Испанию 1:0.

Среди европейских сборных Украина занимает 15-е место. Топ-5 в рейтинге ФИФА занимают Бельгия, Франция, Бразилия, Англия и Португалия.

При предстоящей жеребьевке чемпионата мира--2022 Украина будет во второй корзине.

Топ-10 рейтинга ФИФА

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(5 голосов)

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Комментарии
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 22.10.2020 14:59
    0
    Sentinel, 22.10.2020 14:39
    23 место из 32, но на чемпионат мира опять не поедем. Удивительные рейтинги.
    Взагалі то в УЄФА 54 збірні..
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 22.10.2020 14:39
    -2
    23 место из 32, но на чемпионат мира опять не поедем. Удивительные рейтинги.
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 22.10.2020 14:31
    0
    АХАХАХ я уже думал что на Первую))) Думаю Че за,,,,,,
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 22.10.2020 14:59
    0
    Sentinel, 22.10.2020 14:39
    23 место из 32, но на чемпионат мира опять не поедем. Удивительные рейтинги.
    Взагалі то в УЄФА 54 збірні..
    Ссылка
    Юрий Тютюшев
      Юрий Тютюшев, 22.10.2020 14:31
    0
    АХАХАХ я уже думал что на Первую))) Думаю Че за,,,,,,
    Ссылка
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