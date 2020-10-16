На 23-м месте в мире. Украина будет во 2-й корзине при жеребьевке ЧМ-2022

Украина обходит Перу и поднимается на одну позицию в рейтинге ФИФА

  • 16.10.2020 22:00
  • 9261 просмотр
  • 49 комментариев
На 23-м месте в мире. Украина будет во 2-й корзине при жеребьевке ЧМ-2022
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После октябрьских матчей ожидается обновление рейтинга ФИФА для национальных команд. Организация обнародует свежие данные 22 октября.

Но цифры уже подсчитаны неофициально, и заранее стало известно, что сборная Украины обходит Перу и поднимается на одну позицию в рейтинге, с 24-го на 23-е место. В октября украинцы проиграли в товарищеском матче Франции (1:7), в Лиге наций уступили Германии (1:2) и взяли верх над Испанией (1:0).

Соперники Украины по Евро-2020: Нидерланды – 15 место (было: 13), Австрия – 25 место (было: 27). Противники Украины в Лиге наций: Испания – 6 место (было: 7), Германия – 14 место (так и было), а Швейцария – 16 место (было: 15).

Посев для квалификации ЧМ-2022 (текущая ситуация)

Рейтинг имеет большое значение для жеребьевки отбора ЧМ-2022. Будет 10 групп по 5 или 6 команд. Уже можно сказать, что Украина находится во 2-й корзине при жеребьевке ЧМ-2022. Официально значения рейтинга будут взяты в ноябре, однако текущее распределение первых трех корзин выглядит так:

Корзина 1

  • 1. Бельгия
  • 2. Франция
  • 4. Англия
  • 5. Португалия
  • 6. Испания
  • 9. Хорватия 
  • 12. Италия
  • 13. Дания
  • 14. Германия
  • 15. Нидерланды

Корзина 2

  • 16. Швейцария
  • 18. Польша
  • 19. Швеция
  • 20. Уэльс
  • 23. Украина
  • 25. Австрия
  • 30. Сербия
  • 33. Турция
  • 34. Россия
  • 36. Ирландия

Корзина 3 

  • 37. Словакия
  • 39. Исландия
  • 41. Северная Ирландия
  • 43. Норвегия
  • 44. Румыния
  • 45. Шотландия
  • 45. Чехия
  • 47. Венгрия
  • 51. Босния и Герцеговина
  • 54. Греция

Рейтинг ФИФА за октябрь 2020 года (неофициальный)

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Николай Степанюк, Sport.ua

(29 голосов)

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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:42
    0
    Андрей Овчаренко, 16.10.2020 23:40
    Не вижу че этот безграмотный убогий ватный пирод карябает, но полыхает там на 10 баллов
    Овчарка да тебе и не надо видить ты
    же полоумный,то еще спать не будешь от унижения
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:42
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:37
    Ссыкун ты жеекаффани и петушёк ,скоро будешь ссать также когда тебя Спросят За Майдан ,скажешь нет Я не был не где, в Мариинском скажешь был и таких ушлёпков евроитеграторов с Майдана Пиз...л.потому что вы не последовательны и ссыкуны и боитесь признаться что вы дятлами были и остались
    Кто меня спросит , ты что-ли обитатель пространства под юбкой ?
    Ну попробуй
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.10.2020 23:40
    0
    Не вижу че этот безграмотный убогий ватный пирод карябает, но полыхает там на 10 баллов
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:38
    0
    Андрей Овчаренко, 16.10.2020 23:37
    Блин, ты че с этим животным сделал? Оно уже строчит посты как из пулемета, там ошметки пердака походу в стратосферу улетели
    Овчарка ты скакал на Майдане?
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:37
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 23:34
    Зачем мне скакать на Майдане , я же не полоумный как ты
    Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
    Ссыкун ты жеекаффани и петушёк ,скоро будешь ссать также когда тебя Спросят За Майдан ,скажешь нет Я не был не где, в Мариинском скажешь был и таких ушлёпков евроитеграторов с Майдана Пиз...л.потому что вы не последовательны и ссыкуны и боитесь признаться что вы дятлами были и остались
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.10.2020 23:37
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 23:34
    Зачем мне скакать на Майдане , я же не полоумный как ты
    Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
    Блин, ты че с этим животным сделал? Оно уже строчит посты как из пулемета, там ошметки пердака походу в стратосферу улетели
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 23:37
    0
    Опять восточный ветер принес пророссийскую вонь. А если по сути, то октябрьские матчи для нас ничего в корне не изменили. Даже победы в проигранных матчах не выводили в первую корзину. А вот датчане не зря рубились. Швейцарии и Польше при таких раскладах чуток не подфартило.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:34
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:31
    А что ссыш ЖеняФани признаться ?Ты ссскаакал на майдане ??
    Зачем мне скакать на Майдане , я же не полоумный как ты
    Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:31
    -1
    jekаfunny, 16.10.2020 23:30
    Ты имеешь психиатрический медицинский диагноз ?
    А что ссыш ЖеняФани признаться ?Ты ссскаакал на майдане ??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:30
    -1
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:27
    Ответь прыг скок делал?
    Ты имеешь психиатрический медицинский диагноз ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:29
    -1
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:27
    Ты сскакал на перевороте гидности?
    Девчуля припекло у тебя знатно
    Смотри там соломенную подстилку в землянке не подпали
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:27
    -3
    jekаfunny, 16.10.2020 23:26
    Ты боишься пропустить когда в слове повторяются буквы , поэтому повторяешь их везде ?
    Ответь прыг скок делал?
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:27
    -1
    jekаfunny, 16.10.2020 23:26
    Ты боишься пропустить когда в слове повторяются буквы , поэтому повторяешь их везде ?
    Ты сскакал на перевороте гидности?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:26
    -1
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:23
    А сскакал там??прыг прыг скок делал?
    Ты боишься пропустить когда в слове повторяются буквы , поэтому повторяешь их везде ?
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:25
    -1
    ne_bro, 16.10.2020 23:18
    Жакс Мёсткий, максимум, такого минимума, как ты.
    Не старайся уже понятно что ты дурачёк
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:23
    -2
    jekаfunny, 16.10.2020 23:18
    Петушок это ты так к любимому обращайся
    Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
    Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
    Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
    А сскакал там??прыг прыг скок делал?
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:22
    -2
    jekаfunny, 16.10.2020 23:18
    Петушок это ты так к любимому обращайся
    Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
    Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
    Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
    Ты прям Сеня Яценюк марковки не хватает ,евроетегратор ёббб......
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:19
    -2
    jekаfunny, 16.10.2020 23:18
    Петушок это ты так к любимому обращайся
    Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
    Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
    Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
    ,да хорошо видно настучали ,ну мало
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:18
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:14
    А ты скакал Петушёк на майдане? ,по голове от беркута получил ,оно и видно что мозгов нет
    Петушок это ты так к любимому обращайся
    Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
    Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
    Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
    Ссылка
    ne_bro
      ne_bro, 16.10.2020 23:18
    -1
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:14
    А ты скакал Петушёк на майдане? ,по голове от беркута получил ,оно и видно что мозгов нет
    Жакс Мёсткий, максимум, такого минимума, как ты.
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
      Андрій Гардзіль, 16.10.2020 22:28
    +5
    Хорватія тож нормально. Можна їх наказати за минулі невдачі.
    Ссылка
    Vladlen
      Vladlen, 16.10.2020 22:23
    +4
    Я вообще не пойму как они этот рейтинг считают, за последние два года мы выиграли первое место в лиге наций и были первыми в отборе на Чемпионат Европы, проиграли всего четыре игры, причем три игры за последний месяц, и все равно мы топчемся на одном месте.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 16.10.2020 22:58
    +3
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:51
    Овчарка с испанцами отсскочили ты корону одел,с лучшими с шахтера можно и порттугалию обыгратьь,а с Ссынкками киевскими можно и От Анндоры получить
    пригожинского на той ветке опустили несколько раз, оно сюда прибежало
    ну точно мазохист
    Ссылка
    Roger
      Roger, 16.10.2020 22:48
    +3
    Недосверхдержава на почетном 34 месте. Минус 2 позиции. Есть еще куда стремится (на дно)
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 16.10.2020 23:00
    +2
    Vladlen, 16.10.2020 22:23
    Я вообще не пойму как они этот рейтинг считают, за последние два года мы выиграли первое место в лиге наций и были первыми в отборе на Чемпионат Европы, проиграли всего четыре игры, причем три игры за последний месяц, и все равно мы топчемся на одном месте.
    Рейтинг рахують заостанні 4 роки, причому за останій рік коефіцієнт 1, за переодостанній 0,75, за 3-й - 0,5 і за 4 - 0,25. Рейтинг дуже залежить від того, наскільки високорейтингові команди обіграєш. Також різні турніри мають свої коефіцієнти, наприкрак за перемогу на ЧС над Швейцарією чи Португалією накинуть більше балів, ніж за відповідні перемоги в Лізі Націй чи відборі, а ми євро 2016 провалили (воно вже може взагалі в рейтинг не поподає), а на ЧС18 взагалі не потрапили, а за перемоги в Лізі Націй на Чехами й Словаками на ТОП-10 рейтингу ФІФА не назбираєш
    Ссылка
    Олег Мандрівник
      Олег Мандрівник, 16.10.2020 22:25
    +2
    umnuy2, 16.10.2020 22:19
    Вот бы Данию с первой корзины
    почему именно Данию?
    Нидерланды нормально, Хорватия тоже, Португалы сейчас не особо сильны, Англия, Италия, и, о боже, даже Испания - можно играть.
    короче уже показали что играть умеют, если захотят
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 22:27
    +1
    Пока что отличные расклады
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:42
    0
    Андрей Овчаренко, 16.10.2020 23:40
    Не вижу че этот безграмотный убогий ватный пирод карябает, но полыхает там на 10 баллов
    Овчарка да тебе и не надо видить ты
    же полоумный,то еще спать не будешь от унижения
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:42
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:37
    Ссыкун ты жеекаффани и петушёк ,скоро будешь ссать также когда тебя Спросят За Майдан ,скажешь нет Я не был не где, в Мариинском скажешь был и таких ушлёпков евроитеграторов с Майдана Пиз...л.потому что вы не последовательны и ссыкуны и боитесь признаться что вы дятлами были и остались
    Кто меня спросит , ты что-ли обитатель пространства под юбкой ?
    Ну попробуй
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.10.2020 23:40
    0
    Не вижу че этот безграмотный убогий ватный пирод карябает, но полыхает там на 10 баллов
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:38
    0
    Андрей Овчаренко, 16.10.2020 23:37
    Блин, ты че с этим животным сделал? Оно уже строчит посты как из пулемета, там ошметки пердака походу в стратосферу улетели
    Овчарка ты скакал на Майдане?
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:37
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 23:34
    Зачем мне скакать на Майдане , я же не полоумный как ты
    Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
    Ссыкун ты жеекаффани и петушёк ,скоро будешь ссать также когда тебя Спросят За Майдан ,скажешь нет Я не был не где, в Мариинском скажешь был и таких ушлёпков евроитеграторов с Майдана Пиз...л.потому что вы не последовательны и ссыкуны и боитесь признаться что вы дятлами были и остались
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 16.10.2020 23:37
    0
    jekаfunny, 16.10.2020 23:34
    Зачем мне скакать на Майдане , я же не полоумный как ты
    Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
    Блин, ты че с этим животным сделал? Оно уже строчит посты как из пулемета, там ошметки пердака походу в стратосферу улетели
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 23:37
    0
    Опять восточный ветер принес пророссийскую вонь. А если по сути, то октябрьские матчи для нас ничего в корне не изменили. Даже победы в проигранных матчах не выводили в первую корзину. А вот датчане не зря рубились. Швейцарии и Польше при таких раскладах чуток не подфартило.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:34
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:31
    А что ссыш ЖеняФани признаться ?Ты ссскаакал на майдане ??
    Зачем мне скакать на Майдане , я же не полоумный как ты
    Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:18
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 23:14
    А ты скакал Петушёк на майдане? ,по голове от беркута получил ,оно и видно что мозгов нет
    Петушок это ты так к любимому обращайся
    Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
    Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
    Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
    Ссылка
    ne_bro
      ne_bro, 16.10.2020 23:11
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:55
    Отличные расклады у тебя в лифте или в помадкее в голубом Баре ,вали отсюда голубой сссыкун🐓🐓,сыннками киевскими нам и аннндора и фареры покажутся грандами
    форевер_янг13, €банько, ты уже тысячный, юбилейный аккаунт создал?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 23:01
    0
    Макс Жёсткий, 16.10.2020 22:55
    Отличные расклады у тебя в лифте или в помадкее в голубом Баре ,вали отсюда голубой сссыкун🐓🐓,сыннками киевскими нам и аннндора и фареры покажутся грандами
    сыннками киевскими нам (с)
    Я не знаю какой ты там сынок , но точно не киевский
    Такие дивные звери как ты , в столице не водятся
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 16.10.2020 22:52
    0
    Estados Unidos - это США
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.10.2020 22:28
    0
    umnuy2, 16.10.2020 22:19
    Вот бы Данию с первой корзины
    Лучше кого-то сильней, чтобы опыта набираться. Выбирать слабых и стоять на месте лучше? Без сильных команд мы никогда не научимся играть.
    Ссылка
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