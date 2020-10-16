На 23-м месте в мире. Украина будет во 2-й корзине при жеребьевке ЧМ-2022

После октябрьских матчей ожидается обновление рейтинга ФИФА для национальных команд. Организация обнародует свежие данные 22 октября.

Но цифры уже подсчитаны неофициально, и заранее стало известно, что сборная Украины обходит Перу и поднимается на одну позицию в рейтинге, с 24-го на 23-е место. В октября украинцы проиграли в товарищеском матче Франции (1:7), в Лиге наций уступили Германии (1:2) и взяли верх над Испанией (1:0).

Соперники Украины по Евро-2020: Нидерланды – 15 место (было: 13), Австрия – 25 место (было: 27). Противники Украины в Лиге наций: Испания – 6 место (было: 7), Германия – 14 место (так и было), а Швейцария – 16 место (было: 15).

Посев для квалификации ЧМ-2022 (текущая ситуация)

Рейтинг имеет большое значение для жеребьевки отбора ЧМ-2022. Будет 10 групп по 5 или 6 команд. Уже можно сказать, что Украина находится во 2-й корзине при жеребьевке ЧМ-2022. Официально значения рейтинга будут взяты в ноябре, однако текущее распределение первых трех корзин выглядит так:

Корзина 1 1. Бельгия

2. Франция

4. Англия

5. Португалия

6. Испания

9. Хорватия

12. Италия

13. Дания

14. Германия

15. Нидерланды Корзина 2 16. Швейцария

18. Польша

19. Швеция

20. Уэльс

23. Украина

25. Австрия

30. Сербия

33. Турция

34. Россия

36. Ирландия Корзина 3 37. Словакия

39. Исландия

41. Северная Ирландия

43. Норвегия

44. Румыния

45. Шотландия

45. Чехия

47. Венгрия

51. Босния и Герцеговина

54. Греция

Рейтинг ФИФА за октябрь 2020 года (неофициальный)