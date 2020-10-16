На 23-м месте в мире. Украина будет во 2-й корзине при жеребьевке ЧМ-2022

После октябрьских матчей ожидается обновление рейтинга ФИФА для национальных команд. Организация обнародует свежие данные 22 октября.
Но цифры уже подсчитаны неофициально, и заранее стало известно, что сборная Украины обходит Перу и поднимается на одну позицию в рейтинге, с 24-го на 23-е место. В октября украинцы проиграли в товарищеском матче Франции (1:7), в Лиге наций уступили Германии (1:2) и взяли верх над Испанией (1:0).
Соперники Украины по Евро-2020: Нидерланды – 15 место (было: 13), Австрия – 25 место (было: 27). Противники Украины в Лиге наций: Испания – 6 место (было: 7), Германия – 14 место (так и было), а Швейцария – 16 место (было: 15).
Посев для квалификации ЧМ-2022 (текущая ситуация)
Рейтинг имеет большое значение для жеребьевки отбора ЧМ-2022. Будет 10 групп по 5 или 6 команд. Уже можно сказать, что Украина находится во 2-й корзине при жеребьевке ЧМ-2022. Официально значения рейтинга будут взяты в ноябре, однако текущее распределение первых трех корзин выглядит так:
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Корзина 1
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Корзина 2
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Корзина 3
Рейтинг ФИФА за октябрь 2020 года (неофициальный)
Николай Степанюк, Sport.ua
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же полоумный,то еще спать не будешь от унижения
Ну попробуй
Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
Смотри там соломенную подстилку в землянке не подпали
Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
ну точно мазохист
Нидерланды нормально, Хорватия тоже, Португалы сейчас не особо сильны, Англия, Италия, и, о боже, даже Испания - можно играть.
короче уже показали что играть умеют, если захотят
же полоумный,то еще спать не будешь от унижения
Ну попробуй
Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
Максим, за пределами твоего засаленного окна в макеевским дурдоме , есть целый мир и он отличается от твоих представлений
Я был на Майдане , и конечно горжусь этим
Ведь после этого Украина постепенно начала выходить из тени всяких малоросий в суверенное европейское государство
Такие же как ты - всего лишь архаизм . И время исправит вскоре эту ошибку
Я не знаю какой ты там сынок , но точно не киевский
Такие дивные звери как ты , в столице не водятся
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