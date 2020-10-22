МАРЧЕНКО: «Никто не ожидал, что в таком состоянии Шахтер способен на чудо»

Украинский теннисист Илья Марченко и болельщик «Шахтера» прокомментировал сенсационную победу донецкого клуба в матче Лиги чемпионов против «Реала» (3:2).

«Никто не ожидал, что в таком состоянии «Шахтер» способен на чудо. Да, «Реал» сейчас тоже на спаде, но разница в уровне все-таки есть. Очень круто проявили себя новые лидеры команды Соломон, Тете и Додо.

Делать прогнозы касательно итогов группового раунда не берусь. По крайней мере появились шансы», – сказал Марченко.

Напомним, в группе «Шахтер» также выступают «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.