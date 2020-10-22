МАРЧЕНКО: «Никто не ожидал, что в таком состоянии Шахтер способен на чудо»

Украинский теннисист – о невероятной победе любимой команды

  • 22.10.2020 14:10
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МАРЧЕНКО: «Никто не ожидал, что в таком состоянии Шахтер способен на чудо»
© ATP. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко и болельщик «Шахтера» прокомментировал сенсационную победу донецкого клуба в матче Лиги чемпионов против «Реала» (3:2).

«Никто не ожидал, что в таком состоянии «Шахтер» способен на чудо. Да, «Реал» сейчас тоже на спаде, но разница в уровне все-таки есть. Очень круто проявили себя новые лидеры команды Соломон, Тете и Додо.

Делать прогнозы касательно итогов группового раунда не берусь. По крайней мере появились шансы», – сказал Марченко.

Напомним, в группе «Шахтер» также выступают «Интер» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

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Владимир Клепач, Sport.ua

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:23
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 14:23
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Ссылка
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