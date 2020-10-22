Артем Франков шокирован переносом матча Ворсклы и Шахтера в Киев

Журналист не может поверить, что команды согласились сыграть на стадионе имени Банникова

  • 22.10.2020 13:30
  • 3280 просмотров
  • 9 комментариев
Артем Франков шокирован переносом матча Ворсклы и Шахтера в Киев
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал новость о переносе матча 7-го тура «Ворскла» – «Шахтер» в Киев.

«Извините за вопрос: у «Ворсклы» точно нет других желаемых клубу вариантов, кроме как принять «Шахтер» на стадионе имени Банникова? Может, она и запасным стадионом именно его заявила?!

Все понятно, корона, красная зона. Из-за этого в субботу в Киеве ОДНОВРЕМЕННО пройдут два матча: «Динамо» - «Александрия» и «Десна» - «Олимпик». Время 17.00 якобы вытребовано ТВ (то есть разные каналы предъявили одни и те же требования, «Футболы» не иначе как рейтинг на «Олимпике» намерены поднять? Вы же знаете, программа трёх каналов в субботу так забита, так забита... Проблема, конечно же, в другом: в 14.00, как хотели играть черниговский и донецкий клубы, время уже занято «Шахтером»).

Ну вот и третий матч подъезжает со всеми удобствами. Понимаю, что зрителей нет...

Если вам показалось, что я больше наезжаю на Футболы, то напрасно. А может, так оно и есть - они специализированные и закрытые, к ним требования выше. Более того, я допускаю, что они со своих позиций правы!

Но я вообще не об этом, а о «Ворскле» на стадионе имени Банникова. Не слишком ли?!», – написал Франков в своем телеграм-канале.

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Источник — Telegram

(10 голосов)

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Комментарии
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 22.10.2020 15:02
    0
    Франков за звичкою тупить.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 22.10.2020 14:53
    0
    Sauron, 22.10.2020 14:06
    Кроты обделались ехать в Полтаву между матчами ЛЧ.
    Понимают, что потеряют очки, сволочи.
    А в Полтаву навіть Динамо не зможе зараз приїхати бо Полтава в червоній зоні!!! А Франкову треба нагадати інше-перенос матчу Минай-Динамо в Київ!Тоді червоних зон не було а Франков чогось промовчав!!!
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 22.10.2020 14:31
    0
    Одним из фундаментальных заблуждений человечества, лежащим в основе большинства конфликтов на всех уровнях, является непонимание того, что любая сделанная уступка не влияет на условия будущего компромисса, а автоматически расценивается победителем как его естественное право. Так что вопрос "доколе?" неуместен. Шахтер и часть его болельщиков действительно просто не понимают, в чем проблема - так как можно требовать от них ее не создавать или, тем более, решить
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 14:10
    +1
    Sauron, 22.10.2020 14:06
    Кроты обделались ехать в Полтаву между матчами ЛЧ.
    Понимают, что потеряют очки, сволочи.
    Ты где живёшь? На Говерле?
    Харьков и Полтаву внесли в красную зону карантина
    Врачи и медсёстры увольняются почти бегом, а ты умничаешь... Страны закрываются, и даже Роналду заболел, хоть одно время и прятался дома.
    Кременчуг есть, Запорожье, Днепр...
    Ссылка
    Sauron
      Sauron, 22.10.2020 14:06
    -3
    Кроты обделались ехать в Полтаву между матчами ЛЧ.
    Понимают, что потеряют очки, сволочи.
    Ссылка
    Porohokiller
    online
      Porohokiller, 22.10.2020 13:54
    +2
    Кротяче лайно сцить очки втратити.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 13:48
    -7
    Penal, 22.10.2020 13:46
    Не мешайте базарной бабе жаловаться......Мы пнимаем тебя Тема, вчера вся задница горела от неожиданности...
    Ссылка
    Penal
      Penal, 22.10.2020 13:46
    -5
    Не мешайте базарной бабе жаловаться......Мы пнимаем тебя Тема, вчера вся задница горела от неожиданности...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 13:31
    -11
    Тебя косоглазого забыли спросить.
    Ссылка
    Porohokiller
    online
      Porohokiller, 22.10.2020 13:54
    +2
    Кротяче лайно сцить очки втратити.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.10.2020 14:10
    +1
    Sauron, 22.10.2020 14:06
    Кроты обделались ехать в Полтаву между матчами ЛЧ.
    Понимают, что потеряют очки, сволочи.
    Ты где живёшь? На Говерле?
    Харьков и Полтаву внесли в красную зону карантина
    Врачи и медсёстры увольняются почти бегом, а ты умничаешь... Страны закрываются, и даже Роналду заболел, хоть одно время и прятался дома.
    Кременчуг есть, Запорожье, Днепр...
    Ссылка
    Серж. Петренко
      Серж. Петренко, 22.10.2020 15:02
    0
    Франков за звичкою тупить.
    Ссылка
    ВВВ
      ВВВ, 22.10.2020 14:53
    0
    Sauron, 22.10.2020 14:06
    Кроты обделались ехать в Полтаву между матчами ЛЧ.
    Понимают, что потеряют очки, сволочи.
    А в Полтаву навіть Динамо не зможе зараз приїхати бо Полтава в червоній зоні!!! А Франкову треба нагадати інше-перенос матчу Минай-Динамо в Київ!Тоді червоних зон не було а Франков чогось промовчав!!!
    Ссылка
    vasyan86
      vasyan86, 22.10.2020 14:31
    0
    Одним из фундаментальных заблуждений человечества, лежащим в основе большинства конфликтов на всех уровнях, является непонимание того, что любая сделанная уступка не влияет на условия будущего компромисса, а автоматически расценивается победителем как его естественное право. Так что вопрос "доколе?" неуместен. Шахтер и часть его болельщиков действительно просто не понимают, в чем проблема - так как можно требовать от них ее не создавать или, тем более, решить
    Ссылка
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