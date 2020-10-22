Артем Франков шокирован переносом матча Ворсклы и Шахтера в Киев

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал новость о переносе матча 7-го тура «Ворскла» – «Шахтер» в Киев.

«Извините за вопрос: у «Ворсклы» точно нет других желаемых клубу вариантов, кроме как принять «Шахтер» на стадионе имени Банникова? Может, она и запасным стадионом именно его заявила?!

Все понятно, корона, красная зона. Из-за этого в субботу в Киеве ОДНОВРЕМЕННО пройдут два матча: «Динамо» - «Александрия» и «Десна» - «Олимпик». Время 17.00 якобы вытребовано ТВ (то есть разные каналы предъявили одни и те же требования, «Футболы» не иначе как рейтинг на «Олимпике» намерены поднять? Вы же знаете, программа трёх каналов в субботу так забита, так забита... Проблема, конечно же, в другом: в 14.00, как хотели играть черниговский и донецкий клубы, время уже занято «Шахтером»).

Ну вот и третий матч подъезжает со всеми удобствами. Понимаю, что зрителей нет...

Если вам показалось, что я больше наезжаю на Футболы, то напрасно. А может, так оно и есть - они специализированные и закрытые, к ним требования выше. Более того, я допускаю, что они со своих позиций правы!

Но я вообще не об этом, а о «Ворскле» на стадионе имени Банникова. Не слишком ли?!», – написал Франков в своем телеграм-канале.