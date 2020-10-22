Стаховский и Молчанов вышли в полуфинал челленджера в Стамбуле

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов продолжают побеждать в парном разряде на челленджере в Стамбуле.
В матче 1/4 финала украинцы обыграли американско-польский тандем Хантер Риз / Ян Зелиньски.
Стамбул. Четвертьфинал
Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Хантер Риз / Ян Зелиньски – 6:4, 4:6, 10-4
За путевку в финал Стаховский и Молчанов сразятся с победителями матча Беар / Эскобар – Габашвили / Жанвье.
Ранее Стаховский проиграл в одиночном разряде.
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Источник — Sport.ua
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