ФОТО. Стало известно, в какой форме Заря сыграет с Лестером

Луганская «Заря» выйдет на матч первого тура группового раунда Лиги Европы против «Лестер Сити» в основном комплекте игровой формы.
Английский клуб также сыграет в домашнем комплекте.
Игра начнется в 22:00 по Киеву и пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» в городе Лестер.
Лестер – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
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Источник — ФК Заря
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