Игорь ШУХОВЦЕВ: «Заря – одна из сильнейших команд в Восточной Европе»

Бывший голкипер луганчан – о предстоящем матче против «Лестера»

  • 22.10.2020 12:17
  • 732 просмотра
  • 2 комментария
Игорь ШУХОВЦЕВ: «Заря – одна из сильнейших команд в Восточной Европе»
© Евгений Кравс

Бывший голкипер «Зари» Игорь Шуховцев поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором луганчане сыграют против «Лестера».

— «Заря» на матч с «Лестером» взяла 19 футболистов, в числе которых только четыре номинальных защитника. Этого достаточно для поединка Лиги Европы?
— Тренерскому штабу «Зари», конечно, виднее. Но, думаю, что состав формировался под конкретную игру, под конкретного соперника. Как вариант, такое возможно и вполне нормально.

— На старте сезона «Зарю» немного штормило, и в преддверии старта в Лиге Европы у многих была обоснованная тревога за команду Виктора Скрипника. «Заря» уже вышла из пике?
— «Зарю» лихорадило только по результату, а вот по игре эта команда была и есть одной из сильнейших не только в УПЛ, но и в Восточной Европе. В ближайших матчах «Заря» способна демонстрировать футбол высокого класса, на уровне «Динамо» и «Шахтера».

— Какого результата ждете от матча «Лестер» – «Заря»?
— В этом поединке точно будут забитые мячи. Сколько их будет, предсказать не берусь. Уверен, что футболисты «Зари» выложатся на все сто процентов. Жду позитивного для «Зари» итога. Тем более, что команда Скрипника в еврокубках, обычно, другая – более собранная, мобилизованная и агрессивная, чем в УПЛ. Думаю, что нам удастся увидеть очень интересный матч. Что касается шансов, то они 50 на 50, и это не аванс для «Зари», а реальная оценка ситуации, – сказал Шуховцев.

Матч «Лестер» – «Заря» начнется в 22:00 по Киеву.

Лестер – Заря. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

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Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
    Sergey Sukharko
      Sergey Sukharko, 22.10.2020 13:13
    0
    Сильное заявление! Лисы сегодня это проверят!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 12:20
    +2
    Ну это перебор канеш, но Заре только удачи!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.10.2020 12:20
    +2
    Ну это перебор канеш, но Заре только удачи!
    Ссылка
    Sergey Sukharko
      Sergey Sukharko, 22.10.2020 13:13
    0
    Сильное заявление! Лисы сегодня это проверят!
    Ссылка
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