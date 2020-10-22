Рустам ХУДЖАМОВ: «Надеяться на немотивированный Лестер - слабая позиция»

Эксперт высказался о грядущем матче «Зари» в Лиге Европы

  • 22.10.2020 12:15
  • 245 просмотров
  • 0 комментариев
Рустам ХУДЖАМОВ: «Надеяться на немотивированный Лестер - слабая позиция»
© Футбол 1/2/3. Рустам Худжамов

Бывший вратарь «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча «Зари» и «Лестера» в Лиге Европы. 

«Скрипник зарекомендовал себя прогрессивным тренером, которого любит коллектив и верит в него. Но есть сложности, которые можно назвать непреодолимыми. Мы видим ситуацию с трудоустройством, много футболистов ушло и еще много факторов, которые могут помешать. Но в любом случае для ребят это хороший шанс заявить о себе и показать, что, несмотря на все ставки против них, они могут собраться и добыть результат. Я очень за «Зарю» болею в этом евросезоне, будет интересно за ними последить.

«Лестер» все равно будет стараться, лишние деньги в бюджете не бывают. Тем более в условиях коронавируса и того, что сейчас болельщиков нет на стадионе. Болельщик ведь не только покупает билет, но и сопутствующие товары, символику клуба, сувениры, хот-доги, напитки... Каждая копейка в бюджет клуба будет не лишней. Считаю, что «Лестер» будет опасен в стартовые туры, пока перспективы для себя не прояснит.

По именам «Лестер» - фаворит этой группы, но в еврокубках не всегда понятно, чего можно ожидать. Они просто играют в такой лиге, где каждая игра решающая, люди работают с полной ответственностью. Они понимают, что даже если болельщиков нет на стадионе, то они есть где-то там. Они не простят попустительского отношения. Думаю, что надеяться на немотивированного соперника - это слабая позиция с точки зрения развития клуба. Наоборот, нужно желать сильного противника и на его фоне себя проявлять. Какой интерес в том, чтобы прибивать слабых?», - сказал Худжамов.

Поединок «Лестер» - «Заря» состоится в четверг, 22 октября, в Лестере. Начало встречи в 22:00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» - «Заря».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности