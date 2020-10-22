Рустам ХУДЖАМОВ: «Надеяться на немотивированный Лестер - слабая позиция»

Бывший вратарь «Динамо», «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов поделился ожиданиями от матча «Зари» и «Лестера» в Лиге Европы.

«Скрипник зарекомендовал себя прогрессивным тренером, которого любит коллектив и верит в него. Но есть сложности, которые можно назвать непреодолимыми. Мы видим ситуацию с трудоустройством, много футболистов ушло и еще много факторов, которые могут помешать. Но в любом случае для ребят это хороший шанс заявить о себе и показать, что, несмотря на все ставки против них, они могут собраться и добыть результат. Я очень за «Зарю» болею в этом евросезоне, будет интересно за ними последить.

«Лестер» все равно будет стараться, лишние деньги в бюджете не бывают. Тем более в условиях коронавируса и того, что сейчас болельщиков нет на стадионе. Болельщик ведь не только покупает билет, но и сопутствующие товары, символику клуба, сувениры, хот-доги, напитки... Каждая копейка в бюджет клуба будет не лишней. Считаю, что «Лестер» будет опасен в стартовые туры, пока перспективы для себя не прояснит.

По именам «Лестер» - фаворит этой группы, но в еврокубках не всегда понятно, чего можно ожидать. Они просто играют в такой лиге, где каждая игра решающая, люди работают с полной ответственностью. Они понимают, что даже если болельщиков нет на стадионе, то они есть где-то там. Они не простят попустительского отношения. Думаю, что надеяться на немотивированного соперника - это слабая позиция с точки зрения развития клуба. Наоборот, нужно желать сильного противника и на его фоне себя проявлять. Какой интерес в том, чтобы прибивать слабых?», - сказал Худжамов.

Поединок «Лестер» - «Заря» состоится в четверг, 22 октября, в Лестере. Начало встречи в 22:00.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» - «Заря».