ТаТоТаке. Реал - Шахтер, Динамо - Ювентус, клуб для Милевского

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют фантастическую победу Шахтера над Реалом и вовсе непостыдное поражение Динамо от Ювентуса: гений Каштру, класс Ювентуса, расслабленность Зидана, высокий ценник на Тете. Кроме этого в выпуске - информация о будущем клубе Милевского, смысл еще одних Карпат и необычный хит-парад самых универсальных игроков УПЛ. Полетели!