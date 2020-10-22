ТаТоТаке. Реал - Шахтер, Динамо - Ювентус, клуб для Милевского

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив анализируют фантастическую победу Шахтера над Реалом и вовсе непостыдное поражение Динамо от Ювентуса: гений Каштру, класс Ювентуса, расслабленность Зидана, высокий ценник на Тете. Кроме этого в выпуске - информация о будущем клубе Милевского, смысл еще одних Карпат и необычный хит-парад самых универсальных игроков УПЛ. Полетели!
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Источник — ТаТоТаке
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