КРИВЕНЦОВ: «Во втором туре Лиги чемпионов Шахтер может развить успех»

Экс-игрок «горняков» высказался о перспективах команды

  • 22.10.2020 11:50
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КРИВЕНЦОВ: «Во втором туре Лиги чемпионов Шахтер может развить успех»
© ФК Металлист 1925. Валерий Кривенцов

Бывший игрок «Шахтера» Валерий Кривенцов прокомментировал победу донецкого клуба над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов и порассуждал о борьбе за второе место в группе.

«Сыгран только первый тур. Но задел действительно хороший. Конечно, если не мечтать об этом и не ставить таких задач, то нечего и выходить на поле. Теперь у «Шахтера» будет во втором туре домашний матч, в котором можно развить успех, плюс вернутся в строй опытные игроки. У Луиша Каштру перед следующим матчем в чемпионате Украины будет приятно болеть голова, кого поставить в состав, потому что футболисты, сыгравшие против «Реала», заслуживают, чтобы сыграть снова», - сказал Кривенцов.

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Источник — zbirna.com

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