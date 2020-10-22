Украинцы нанесли 12-е поражение испанцам в еврокубках

«Шахтер» обошел «Динамо» по числу испанских побед

  • 22.10.2020 10:59
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  • 1 комментарий
Украинцы нанесли 12-е поражение испанцам в еврокубках
© ФК Шахтер Донецк

Победа «Шахтера» над «Реалом» стала 12-й для украинских клубов в еврокубковых матчах с испанцами. 6 викторий наши команды отпраздновали в гостях, 5 - дома и 1 - на нейтральном поле. 9 раз украинцы добивались успеха в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы и 1 - в Кубке кубков. 6 побед занес в свой актив «Шахтер», 5 - «Динамо» и 1 - «Заря». 5 поражений украинцы нанесли «Барселоне», по 2 - «Реалу» и «Реалу Сосьедаду», по 1 - «Атлетику», «Атлетико» и «Сельте».

Все победы украинских клубов над командами из Испании в еврокубках

 

Дата

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

1.

02.05.1986

КК

Финал

Динамо

Атлетико (н)

3:0

2.

15.09.1993

ЛЧ

1/16

Динамо

Барселона (д)

3:1

3.

22.10.1997

ЛЧ

ГТ

Динамо

Барселона (д)

3:0

4.

05.11.1997

ЛЧ

ГТ

Динамо

Барселона (г)

4:0

5.

17.03.1999

ЛЧ

1/4

Динамо

Реал (д)

2:0

6.

07.12.2004

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Барселона (д)

2:0

7.

09.12.2008

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Барселона (г)

3:2

8.

17.09.2013

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Реал Сосьедад (г)

2:0

9.

27.11.2013

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Реал Сосьедад (д)

4:0

10.

16.02.2017

ЛЕ

1/16

Шахтер

Сельта (г)

1:0

11.

28.09.2017

ЛЕ

ГТ

Заря

Атлетик (г)

1:0

12.

21.10.2020

ЛЧ

ГТ

Шахтер

Реал (г)

3:2

 

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    norma_zap
      norma_zap, 22.10.2020 11:57
    0
    А про количество поражений тихо промолчим.
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 22.10.2020 11:57
    0
    А про количество поражений тихо промолчим.
    Ссылка
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