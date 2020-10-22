Украинцы нанесли 12-е поражение испанцам в еврокубках

Победа «Шахтера» над «Реалом» стала 12-й для украинских клубов в еврокубковых матчах с испанцами. 6 викторий наши команды отпраздновали в гостях, 5 - дома и 1 - на нейтральном поле. 9 раз украинцы добивались успеха в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы и 1 - в Кубке кубков. 6 побед занес в свой актив «Шахтер», 5 - «Динамо» и 1 - «Заря». 5 поражений украинцы нанесли «Барселоне», по 2 - «Реалу» и «Реалу Сосьедаду», по 1 - «Атлетику», «Атлетико» и «Сельте».

Все победы украинских клубов над командами из Испании в еврокубках

Дата Ранг Стадия Клуб Соперник Счет 1. 02.05.1986 КК Финал Динамо Атлетико (н) 3:0 2. 15.09.1993 ЛЧ 1/16 Динамо Барселона (д) 3:1 3. 22.10.1997 ЛЧ ГТ Динамо Барселона (д) 3:0 4. 05.11.1997 ЛЧ ГТ Динамо Барселона (г) 4:0 5. 17.03.1999 ЛЧ 1/4 Динамо Реал (д) 2:0 6. 07.12.2004 ЛЧ ГТ Шахтер Барселона (д) 2:0 7. 09.12.2008 ЛЧ ГТ Шахтер Барселона (г) 3:2 8. 17.09.2013 ЛЧ ГТ Шахтер Реал Сосьедад (г) 2:0 9. 27.11.2013 ЛЧ ГТ Шахтер Реал Сосьедад (д) 4:0 10. 16.02.2017 ЛЕ 1/16 Шахтер Сельта (г) 1:0 11. 28.09.2017 ЛЕ ГТ Заря Атлетик (г) 1:0 12. 21.10.2020 ЛЧ ГТ Шахтер Реал (г) 3:2

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.