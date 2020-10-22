Украинцы нанесли 12-е поражение испанцам в еврокубках

Победа «Шахтера» над «Реалом» стала 12-й для украинских клубов в еврокубковых матчах с испанцами. 6 викторий наши команды отпраздновали в гостях, 5 - дома и 1 - на нейтральном поле. 9 раз украинцы добивались успеха в Лиге чемпионов, 2 - в Лиге Европы и 1 - в Кубке кубков. 6 побед занес в свой актив «Шахтер», 5 - «Динамо» и 1 - «Заря». 5 поражений украинцы нанесли «Барселоне», по 2 - «Реалу» и «Реалу Сосьедаду», по 1 - «Атлетику», «Атлетико» и «Сельте».
Все победы украинских клубов над командами из Испании в еврокубках
|
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1.
|
02.05.1986
|
КК
|
Финал
|
Динамо
|
Атлетико (н)
|
3:0
|
2.
|
15.09.1993
|
ЛЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Барселона (д)
|
3:1
|
3.
|
22.10.1997
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Барселона (д)
|
3:0
|
4.
|
05.11.1997
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Динамо
|
Барселона (г)
|
4:0
|
5.
|
17.03.1999
|
ЛЧ
|
1/4
|
Динамо
|
Реал (д)
|
2:0
|
6.
|
07.12.2004
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Барселона (д)
|
2:0
|
7.
|
09.12.2008
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Барселона (г)
|
3:2
|
8.
|
17.09.2013
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Реал Сосьедад (г)
|
2:0
|
9.
|
27.11.2013
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Реал Сосьедад (д)
|
4:0
|
10.
|
16.02.2017
|
ЛЕ
|
1/16
|
Шахтер
|
Сельта (г)
|
1:0
|
11.
|
28.09.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Заря
|
Атлетик (г)
|
1:0
|
12.
|
21.10.2020
|
ЛЧ
|
ГТ
|
Шахтер
|
Реал (г)
|
3:2
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КК - Кубок кубков; ГТ - групповой турнир.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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