Виктор СКРИПНИК: «Это очень приличный базар, где можно себя проявить»

Наставник «Зари» – о предстоящем старте в групповом раунде Лиги Европы

  • 22.10.2020 10:45
  • 1203 просмотра
  • 2 комментария
Виктор СКРИПНИК: «Это очень приличный базар, где можно себя проявить»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против английского «Лестера».

«Смотрим на себя, хотим себя проявить. В таких играх набивается опыт и имя. Всегда хочется показать качество, когда на тебя смотрит вся страна, весь европейский футбол и мир. Это очень приличный базар, где можно себя проявить. Вот на это настраиваемся и хотим показать свой максимум.

Да, есть ребята, которые по тем или иным причинам остались в Запорожье. 19 человек, которые прилетели с нами, горят желанием себя проявить и сыграть против такой хорошей команды на таком прекрасном стадионе», - подытожил Скрипник.

Матч «Лестер» – «Заря» состоится в четверг, 22 октября. Начало в 22:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.10.2020 11:04
    +1
    Базар-лига
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 22.10.2020 10:55
    +2
    Удачи Заре! Покажите вашу лучшую игру и заработайте больше очков для страны !
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 22.10.2020 10:55
    +2
    Удачи Заре! Покажите вашу лучшую игру и заработайте больше очков для страны !
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.10.2020 11:04
    +1
    Базар-лига
    Ссылка
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