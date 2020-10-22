Виктор СКРИПНИК: «Это очень приличный базар, где можно себя проявить»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник поделился ожиданиями от матча первого тура группового раунда Лиги Европы против английского «Лестера».

«Смотрим на себя, хотим себя проявить. В таких играх набивается опыт и имя. Всегда хочется показать качество, когда на тебя смотрит вся страна, весь европейский футбол и мир. Это очень приличный базар, где можно себя проявить. Вот на это настраиваемся и хотим показать свой максимум.

Да, есть ребята, которые по тем или иным причинам остались в Запорожье. 19 человек, которые прилетели с нами, горят желанием себя проявить и сыграть против такой хорошей команды на таком прекрасном стадионе», - подытожил Скрипник.

Матч «Лестер» – «Заря» состоится в четверг, 22 октября. Начало в 22:00.