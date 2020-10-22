Против Реала сыграли два 18-летних игрока Шахтера

В поединке с «Реалом» (2:3) в рядах «Шахтера» дебютировали в основном турнире Лиги чемпионов сразу 6 новичков, в том числе 18-летние Георгий Судаков и Богдан Вьюнник. Среди игроков горняков в более юном возрасте первый матч в группе провел только Дмитрий Чигринский. Вписал свое имя в историю и 19-летний Анатолий Трубин, который стал самым молодым голкипером оранжево-черных в основном турнире чемпионской лиги. Прежний рекорд 14-летней давности, принадлежавший Богданцу Шусту, он превзошел на 1 год 126 дней.

Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов