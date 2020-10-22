Против Реала сыграли два 18-летних игрока Шахтера

Анатолий Трубин стал самым молодым вратарем горняков в Лиге чемпионов

  • 22.10.2020 10:21
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Против Реала сыграли два 18-летних игрока Шахтера
© twitter.com/fcshakhtar

В поединке с «Реалом» (2:3) в рядах «Шахтера» дебютировали в основном турнире Лиги чемпионов сразу 6 новичков, в том числе 18-летние Георгий Судаков и Богдан Вьюнник. Среди игроков горняков в более юном возрасте первый матч в группе провел только Дмитрий Чигринский. Вписал свое имя в историю и 19-летний Анатолий Трубин, который стал самым молодым голкипером оранжево-черных в основном турнире чемпионской лиги. Прежний рекорд 14-летней давности, принадлежавший Богданцу Шусту, он превзошел на 1 год 126 дней.

Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов

Возраст

Игрок

Дата

Соперник

Счет

18 лет 30 дней

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

07.12.2004

Барселона (д)

2:0

18 лет 50 дней

Георгий СУДАКОВ

21.10.2020

Реал (г)

3:2

18 лет 153 дня

Богдан ВЬЮННИК

21.10.2020

Реал (г)

3:2

18 лет 224 дня

Даниил СИКАН

26.11.2019

Манчестер Сити (г)

1:1

18 лет 339 дней

Чиприан МАРИКА

14.09.2004

Милан (д)

0:1

19 лет 81 день

Анатолий ТРУБИН

21.10.2020

Реал (г)

3:2

19 лет 89 дней

ВИЛЛИАН

06.11.2007

Милан (д)

0:3

19 лет 97 дней

МАРКОС АНТОНИУ

18.09.2019

Манчестер Сити (д)

0:3

19 лет 210 дней

Алексей БЕЛИК

12.09.2000

Лацио (д)

0:3

19 лет 213 дней

Виктор КОВАЛЕНКО

15.09.2015

Реал (г)

0:4

19 лет 215 дней

ФЕРНАНДУ

02.10.2018

Лион (г)

2:2

19 лет 264 дня

ТЕТЕ

06.11.2019

Динамо З (г)

3:3
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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