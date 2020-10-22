Против Реала сыграли два 18-летних игрока Шахтера

В поединке с «Реалом» (2:3) в рядах «Шахтера» дебютировали в основном турнире Лиги чемпионов сразу 6 новичков, в том числе 18-летние Георгий Судаков и Богдан Вьюнник. Среди игроков горняков в более юном возрасте первый матч в группе провел только Дмитрий Чигринский. Вписал свое имя в историю и 19-летний Анатолий Трубин, который стал самым молодым голкипером оранжево-черных в основном турнире чемпионской лиги. Прежний рекорд 14-летней давности, принадлежавший Богданцу Шусту, он превзошел на 1 год 126 дней.
Самые ранние дебюты игроков «Шахтера» в основном турнире Лиги чемпионов
|
Возраст
|
Игрок
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 30 дней
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
07.12.2004
|
Барселона (д)
|
2:0
|
18 лет 50 дней
|
Георгий СУДАКОВ
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
18 лет 153 дня
|
Богдан ВЬЮННИК
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
18 лет 224 дня
|
Даниил СИКАН
|
26.11.2019
|
Манчестер Сити (г)
|
1:1
|
18 лет 339 дней
|
Чиприан МАРИКА
|
14.09.2004
|
Милан (д)
|
0:1
|
19 лет 81 день
|
Анатолий ТРУБИН
|
21.10.2020
|
Реал (г)
|
3:2
|
19 лет 89 дней
|
ВИЛЛИАН
|
06.11.2007
|
Милан (д)
|
0:3
|
19 лет 97 дней
|
МАРКОС АНТОНИУ
|
18.09.2019
|
Манчестер Сити (д)
|
0:3
|
19 лет 210 дней
|
Алексей БЕЛИК
|
12.09.2000
|
Лацио (д)
|
0:3
|
19 лет 213 дней
|
Виктор КОВАЛЕНКО
|
15.09.2015
|
Реал (г)
|
0:4
|
19 лет 215 дней
|
ФЕРНАНДУ
|
02.10.2018
|
Лион (г)
|
2:2
|
19 лет 264 дня
|
ТЕТЕ
|
06.11.2019
|
Динамо З (г)
|
3:3
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.