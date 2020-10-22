Тете претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник «Шахтера» провел отличный матч против «Реала»

  • 22.10.2020 10:18
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Тете претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

УЕФА представил четверку претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.

Среди них форвард «Ювентуса» Альваро Мората, атакующий полузащитник «Баварии» Кингсли Коман, полузащитник «Шахтера» Тете и защитник «СБ Лейпциг» Анхелиньо.

Напомним, Тете в матче с «Реалом» (3:2) записал на свой счет гол+пас.

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Источник — УЕФА

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