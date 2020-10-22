Тете претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА представил четверку претендентов на звание лучшего игрока недели Лиги чемпионов.
Среди них форвард «Ювентуса» Альваро Мората, атакующий полузащитник «Баварии» Кингсли Коман, полузащитник «Шахтера» Тете и защитник «СБ Лейпциг» Анхелиньо.
Напомним, Тете в матче с «Реалом» (3:2) записал на свой счет гол+пас.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.