Металлист 1925 – Авангард – 2:1. Видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист 1925» на своем поле обыграл краматорский «Авангард» со счетом 2:1.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Авангард Кр.
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлист 1925.
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Металлист 1925.
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Источник — Sport.ua
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