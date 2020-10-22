Леон ГОРЕЦКА: «Показали отличную реализацию. Заслуженно победили»

Хавбек «Баварии» – о разгромной победе над «Атлетико»

  • 22.10.2020 07:49
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Леон ГОРЕЦКА: «Показали отличную реализацию. Заслуженно победили»
© 90Min. Леон Горецка

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка прокомментировал победу над мадридским Атлетико (4:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Всегда приятно забивать голы. Также приятно вносить вклад в успех команды, тем более что у меня на поле есть и другие задачи, кроме взятия чужих ворот. Коман - очень уверенный в себе игрок. Отлично чувствует себя в обыгрыше один в один. Он показал сегодня настоящий класс.

Нам понадобилось 10 минут, чтобы войти в игру. Повезло, что соперник к тому моменту не реализовал свои один-два полумомента. После этого мы прибавили и показали отличную реализацию. Заслуженно победили», - сказал Горецка.

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Источник — УЕФА

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