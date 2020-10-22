Джеймс МИЛНЕР: «Удалось хорошо начать в Лиге чемпионов»

Полузащитник английского «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над нидерландским «Аяксом» (1:0) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Всегда важно хорошо начинать. Нам это удалось. К тому же мы победили на выезде - это своего рода бонус. У них очень хорошая команда, хорошо организованная, они отлично играют. У нас была неделя взлетов и падений, поэтому было важно показать сегодня хорошую игру», - сказал Милнер.