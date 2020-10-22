Сергей СТАХОВСКИЙ: «Мое уважение команде за невероятный результат»

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский поздравил донецкий «Шахтер» с победой над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
«Мое уважение команде за невероятный результат», — написал Стаховский.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.