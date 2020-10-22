Тете стал лучшим игроком Шахтера в матче с Реалом по версии WhoScored

Авторитетный портал WhoScored назвал 20-летнего бразильского полузащитника донецкого «Шахтера» Тете лучшим в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (3:2).
Тете провел полный матч, отметившись забитым голом и ассистом. Бразилец получил оценку 8,5 балла.
На втором месте в составе «Шахтера» Манор Соломон (7,8 балла), на третьем — Виктор Корниенко (7,6 балла).
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Источник — WhoScored.com
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