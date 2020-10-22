Ханс-Дитер ФЛИК: «Мы сыграли по-настоящему здорово»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (4:0) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы сыграли по-настоящему здорово. Соперник был непростой, но мы блестяще с ним справились. Показали невероятную реализацию моментов. Было очень важно начать с победы», — отметил Флик.
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Источник — УЕФА
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