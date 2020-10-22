ДОДО: «Продолжаем. Благодарны за все»

21-летний бразильский защитник «Шахтера» Додо прокомментировал выездную победу над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Продолжаем. Благодарны за все», — написал Додо, комментируя свежие фото.
Додо вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и провел полный матч.
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Источник — Instagram
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