Алексей БЕЛИК: «Шахтер сыграл фантастически»

Бывший форвард «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился впечатлениями о победе «Шахтера» над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Лучше быть сдержанным до эфира, чем бросаться необоснованными фразами. Пускай лучше на экспертов скажут: а вы не верили, как-то отнеслись со скептицизмом к игре. Эмоции переполняют, но «Шахтер» сыграл фантастически.

Мы до этого знали, на что способны Тете и Соломон, но как «Шахтер» действовал организованно в обороне... Какая проблема будет в следующий вторник — кого ставить?», — сказал Белик.