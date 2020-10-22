Ворскла и Шахтер в Александрии не сыграют

Поединок 7-го тура УПЛ «Ворскла» — «Шахтер», который был перенесен из Полтавы в Александрию в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе, в Александрии не состоится.
«В среду, 21-го октября, Дирекцией УПЛ было установлено, что по объективным причинам матч ФК «Ворскла» Полтава — ФК «Шахтер» Донецк не может быть проведен в Александрии. О месте проведения указанного матча будет сообщено позже», — сообщает официальный сайт УПЛ.
Матч «Ворскла» — «Шахтер» должен состояться в субботу, 24-го ноября, в 14:00.
Источник — УПЛ
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