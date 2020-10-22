Сергей МОРОЗОВ: «Марлос — дядька Черномор»

Бывший игрок «Динамо» и «Шахтера» Сергей Морозов прокомментировал победу «горняков» над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Что-то с Испанией происходит... Недавно обыграли их сборную, сейчас — ведущий клуб.
Впечатления разные. Во-первых, сегодня «Шахтер» увез из Мадрида не только три очка, но и будущее.
Марлос — дядька Черномор, настоящий капитан. Все шло через него. Это несмотря на ошибку во втором пропущенном голе.
Думаю, ни один человек в мире не мог предположить такой результат. С таким составом», — отметил Морозов.
Источник — Футбол 1/2/3
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