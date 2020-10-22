Алексей АНДРОНОВ: «Я предвзят к Шахтеру? Когда молодцы — тогда молодцы»

Известный российский комментатор Алексей Андронов похвалил донецкий «Шахтер» за победу над «Реалом» (3:2) в Лиге чемпионов.
«Меня часто обвиняют, что я предвзят к «Шахтеру». Что меня всегда веселит. Когда молодцы — тогда молодцы. Сегодня — браво. До показателей ЦСКА не дотянули, но, как говорил Иван Саввиди: «три оча — это три оча». И урок отправляется в Санкт-Петербург...», — написал Андронов.
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Источник — Telegram
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