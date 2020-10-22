Виктор ЦЫГАНКОВ: «Продолжаем работать и верить»

Футболист «Динамо» подвел итоги поражения от «Ювентуса» (0:2)

  • 22.10.2020 02:16
  • 112 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Продолжаем работать и верить»
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Продолжаем работать и верить», — написал Цыганков.

Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и был заменен на Вербича на 70-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 02:34
    0
    Цыганков отличный игорок,ну только верой во что то ничего не получится!!!То верим в победу над юве то верим ещё во что то
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 02:34
    0
    Цыганков отличный игорок,ну только верой во что то ничего не получится!!!То верим в победу над юве то верим ещё во что то
    Ссылка
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