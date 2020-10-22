Виктор ЦЫГАНКОВ: «Продолжаем работать и верить»

22-летний украинский вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Продолжаем работать и верить», — написал Цыганков.
Цыганков вышел на поле в стартовом составе «Динамо» и был заменен на Вербича на 70-й минуте встречи.
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