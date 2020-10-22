Виктор КОРНИЕНКО: «Мы выдержали, выстояли»

Футболист «Шахтера» подвел итоги победы над мадридским «Реалом» (2:1)

  • 22.10.2020 01:45
  • 298 просмотров
  • 2 комментария
Виктор КОРНИЕНКО: «Мы выдержали, выстояли»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко (справа)

Виктор Корниенко рассказал о победе «Шахтера» над «Реалом» (3:2) в первом туре Лиги чемпионов в интервью ТК «Футбол».

– Вышли и показали свою игру в первом тайме, забив три прекрасных мяча.

– Желтая карточка стала результатом предматчевого волнения?
– Я сильно настраивался, все-таки дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал, можно сказать.

– У «Шахтера» была очень молодая защита, «Реал» вас недооценил?
– Да, мне кажется, соперник вышел на первый тайм с небольшой недооценкой, что было видно со стороны. Но мы все равно показали свой футбол, свой рисунок игры.

– Как команда пережила два пропущенных мяча кряду?
– Нужно было сконцентрироваться, мандраж появился. Но мы выдержали, выстояли. Всех поздравляю с победой!

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 02:08
    +2
    Шахтёр гордость украинского футбола!!!!
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    Sonnenaufgang
      Sonnenaufgang, 22.10.2020 02:03
    -3
    Такого вооще не должно быть: мандраж, выдержали, выстояли. Это позиция слабых. На матч нужно выходить с психологией победителя и играть так всю игру.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 02:08
    +2
    Шахтёр гордость украинского футбола!!!!
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