Виктор КОРНИЕНКО: «Мы выдержали, выстояли»

Виктор Корниенко рассказал о победе «Шахтера» над «Реалом» (3:2) в первом туре Лиги чемпионов в интервью ТК «Футбол».

– Вышли и показали свою игру в первом тайме, забив три прекрасных мяча.

– Желтая карточка стала результатом предматчевого волнения?

– Я сильно настраивался, все-таки дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал, можно сказать.

– У «Шахтера» была очень молодая защита, «Реал» вас недооценил?

– Да, мне кажется, соперник вышел на первый тайм с небольшой недооценкой, что было видно со стороны. Но мы все равно показали свой футбол, свой рисунок игры.

– Как команда пережила два пропущенных мяча кряду?

– Нужно было сконцентрироваться, мандраж появился. Но мы выдержали, выстояли. Всех поздравляю с победой!