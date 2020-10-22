Виктор КОРНИЕНКО: «Мы выдержали, выстояли»

Виктор Корниенко рассказал о победе «Шахтера» над «Реалом» (3:2) в первом туре Лиги чемпионов в интервью ТК «Футбол».
– Вышли и показали свою игру в первом тайме, забив три прекрасных мяча.
– Желтая карточка стала результатом предматчевого волнения?
– Я сильно настраивался, все-таки дебют – переживал. Хотел хорошо сыграть. Перенервничал, можно сказать.
– У «Шахтера» была очень молодая защита, «Реал» вас недооценил?
– Да, мне кажется, соперник вышел на первый тайм с небольшой недооценкой, что было видно со стороны. Но мы все равно показали свой футбол, свой рисунок игры.
– Как команда пережила два пропущенных мяча кряду?
– Нужно было сконцентрироваться, мандраж появился. Но мы выдержали, выстояли. Всех поздравляю с победой!
Источник — ФК Шахтер Донецк
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