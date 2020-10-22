Манор СОЛОМОН: «Какой вечер, какая команда!»

21-летний израильский игрок «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал выездную победу над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Какой вечер, какая команда», — написал Соломон.
Манор вышел на поле в стартовом составе «Шахтера и отметился забитым голом на 43-й минуте встречи, сделав счет 3:0 в пользу «горняков».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.