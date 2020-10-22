Манор СОЛОМОН: «Какой вечер, какая команда!»

Футболист «Шахтера» доволен победой над мадридским «Реалом» (3:2)

  • 22.10.2020 01:30
  • 583 просмотра
  • 1 комментарий
Манор СОЛОМОН: «Какой вечер, какая команда!»
© ФК Шахтер Донецк. Манор Соломон

21-летний израильский игрок «Шахтера» Манор Соломон прокомментировал выездную победу над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Какой вечер, какая команда», — написал Соломон.

Манор вышел на поле в стартовом составе «Шахтера и отметился забитым голом на 43-й минуте встречи, сделав счет 3:0 в пользу «горняков».

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Источник — Instagram

(8 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 02:34
    0
    Шахтёр гордость украинского футбола!!!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 22.10.2020 02:34
    0
    Шахтёр гордость украинского футбола!!!!
    Ссылка
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