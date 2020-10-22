Артем ФРАНКОВ: «Парни из Шахтера — молодцы вдвойне и втройне»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о выездной победе донецкого «Шахтера» над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Отныне претензии по поводу сущности системы VAR от болельщиков «Шахтера» не принимаются.
Однако же парни из «Шахтера» — молодцы, молодцы вдвойне и втройне, нечего тут выдумывать — признавать надо. Браво, «горняки»! Мои поздравления с этой очень нерядовой и блестящей победой, которая так или иначе обречена войти в историю и разлечься там особняком», — написал Франков.
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