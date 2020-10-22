Артем ФРАНКОВ: «Парни из Шахтера — молодцы вдвойне и втройне»

Специалист прокомментировал победу «горняков» над мадридским «Реалом» (3:2)

  • 22.10.2020 01:15
  • 131 просмотр
  • 1 комментарий
Артем ФРАНКОВ: «Парни из Шахтера — молодцы вдвойне и втройне»
© Telegram. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился впечатлениями о выездной победе донецкого «Шахтера» над мадридским «Реалом» (3:2) в поединке 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Отныне претензии по поводу сущности системы VAR от болельщиков «Шахтера» не принимаются.

Однако же парни из «Шахтера» — молодцы, молодцы вдвойне и втройне, нечего тут выдумывать — признавать надо. Браво, «горняки»! Мои поздравления с этой очень нерядовой и блестящей победой, которая так или иначе обречена войти в историю и разлечься там особняком», — написал Франков.

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 01:22
    0
    И тут надо было шепелявому х......ту сказать ,Пошел на.хх..!Шахтёр гордость украинского футбола и страны и этим всё сказано!
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 22.10.2020 01:22
    0
    И тут надо было шепелявому х......ту сказать ,Пошел на.хх..!Шахтёр гордость украинского футбола и страны и этим всё сказано!
    Ссылка
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